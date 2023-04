L’ossessione Lgbt ammorba il cinema anche nelle pellicole di qualità (Di lunedì 10 aprile 2023) Roma, 10 apr – L’Lgbt invade il cinema e le serie tv, e questo lo sappiamo da tempo, ma oltre il contenuto ideologico, è da sottolineare anche la forzatura assoluta di trovarsi elementi omosessuali in storie con cui essi non c’entrino più o meno nulla. Un questione che in molti casi ha annoiato anche il pubblico, nonostante la propaganda asfissiante che ormai dura da decenni. L’ossessione Lgbt “soffoca” l’ultimo film di Shyamalan Bussano alla porta, l’ultimo film di M. Night Shyalaman è, senza, mezzi termini, una pellicola di assoluta qualità. Per recitazione, sceneggiatura, metafora e messaggio “biblico” incluso. Curioso che il “messaggio biblico” si intrecci con l’ennesima, ridondante e francamente noiosa coppia omosessuale a rappresentare l’intero amore umano – ... Leggi su ilprimatonazionale (Di lunedì 10 aprile 2023) Roma, 10 apr – L’invade ile le serie tv, e questo lo sappiamo da tempo, ma oltre il contenuto ideologico, è da sottolinearela forzatura assoluta di trovarsi elementi omosessuali in storie con cui essi non c’entrino più o meno nulla. Un questione che in molti casi ha annoiatoil pubblico, nonostante la propaganda asfissiante che ormai dura da decenni.“soffoca” l’ultimo film di Shyamalan Bussano alla porta, l’ultimo film di M. Night Shyalaman è, senza, mezzi termini, una pellicola di assoluta. Per recitazione, sceneggiatura, metafora e messaggio “biblico” incluso. Curioso che il “messaggio biblico” si intrecci con l’ennesima, ridondante e francamente noiosa coppia omosessuale a rappresentare l’intero amore umano – ...

