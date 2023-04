Lo studente che non ha autonomia nelle attività quotidiane deve avere tutte le ore di sostegno. Sentenza (Di lunedì 10 aprile 2023) Con ricorso i ricorrenti provvedevano ad impugnare il P.E.I. ed il verbale del GLO redatti dalla Direzione Didattica ove il figlio minore frequentava la classe, nella parte in cui si contemplava l’assegnazione alla minore di n. 22 ore di sostegno scolastico, lamentando l’insufficienza di tale monte orario rispetto al fabbisogno educativo della figliola, purtroppo portatrice di handicap in condizione di gravità; hanno impugnato, altresì, i provvedimenti con i quali il Ministero e il Centro Servizi Amministrativi hanno determinato l'organico di fatto dei posti di sostegno assegnando all'Istituto Scolastico frequentato dal minore un numero di insegnanti di sostegno inferiore a quelli necessari in relazione ai minori con disabilità gravi presenti nell'Istituto. Si tratta dell'ennesimo contenzioso che commentiamo che le famiglie sono ... Leggi su orizzontescuola (Di lunedì 10 aprile 2023) Con ricorso i ricorrenti provvedevano ad impugnare il P.E.I. ed il verbale del GLO redatti dalla Direzione Didattica ove il figlio minore frequentava la classe, nella parte in cui si contemplava l’assegnazione alla minore di n. 22 ore discolastico, lamentando l’insufficienza di tale monte orario rispetto al fabbisogno educativo della figliola, purtroppo portatrice di handicap in condizione di gravità; hanno impugnato, altresì, i provvedimenti con i quali il Ministero e il Centro Servizi Amministrativi hanno determinato l'organico di fatto dei posti diassegnando all'Istituto Scolastico frequentato dal minore un numero di insegnanti diinferiore a quelli necessari in relazione ai minori con disabilità gravi presenti nell'Istituto. Si tratta dell'ennesimo contenzioso che commentiamo che le famiglie sono ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... JamesLucasIT : Uno studente chiese all' antropologa Margaret Mead quale riteneva che fosse il primo segno di civiltà in una cultur… - orizzontescuola : Lo studente che non ha autonomia nelle attività quotidiane deve avere tutte le ore di sostegno. Sentenza - martinagiacoo : RT @JamesLucasIT: Uno studente chiese all' antropologa Margaret Mead quale riteneva che fosse il primo segno di civiltà in una cultura. Lo… - paolafreschini : RT @JamesLucasIT: Uno studente chiese all' antropologa Margaret Mead quale riteneva che fosse il primo segno di civiltà in una cultura. Lo… - cerberoTO : RT @JohannesBuckler: Malgrado l’opposizione dell Governatore dello Stato, che aveva provocato scontri con morti e feriti, la mattina del 1º… -