Lo chef Alessandro Borghese torna oggi in tv con la sua videoenciclopedia gastronomica (Di lunedì 10 aprile 2023) I fornelli si riaccendono e il volume della musica aumenta, da oggi, all’ora di pranzo, su Sky Uno e in streaming su NOW, arriva l’ottava stagione di Alessandro Borghese Kitchen Sound, l’originale videoenciclopedia gastronomica – ideata e prodotta da Food Media Factory e Level 33 – dove lo chef Alessandro Borghese cucina gustose ricette a ritmo di musica, facilmente replicabili anche dagli spettatori a casa. Le 30 puntate inedite mostrano preparazioni tradizionali o innovative, più o meno complesse, spiegate al pubblico da chef Borghese con il suo stile unico. I nuovi episodi sono suddivisi in quattro differenti filoni tematici: Cicchetti Veneziani, Veg, After Midnight e Kids. Diventato un cult televisivo con oltre ... Leggi su ildenaro (Di lunedì 10 aprile 2023) I fornelli si riaccendono e il volume della musica aumenta, da, all’ora di pranzo, su Sky Uno e in streaming su NOW, arriva l’ottava stagione diKitchen Sound, l’originale– ideata e prodotta da Food Media Factory e Level 33 – dove locucina gustose ricette a ritmo di musica, facilmente replicabili anche dagli spettatori a casa. Le 30 puntate inedite mostrano preparazioni tradizionali o innovative, più o meno complesse, spiegate al pubblico dacon il suo stile unico. I nuovi episodi sono suddivisi in quattro differenti filoni tematici: Cicchetti Veneziani, Veg, After Midnight e Kids. Diventato un cult televisivo con oltre ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Alessandro_B94 : @strazter69 @repubblica Andiamo d' accordo sugli orsi e basta a quanto pare, gentaglia come chef Rubio e filorussi… - EuDelVe : @rubio_chef @maxcoccia Si chiamava Alessandro - elle_lorenzo : @rubio_chef @Swisscooker Janus Putkonen, gli aderenti del Dugin, Alessandro Bertolini, Alexander Borodai, Battaglio… - rusembitalia : @rubio_chef Ma perché non fai qualche seduta psichiatrica da Sua Beatitudine, Alessandro I anche noto come Meluzzi?… - PieroMasia4 : @rubio_chef @invisiblearabs @lauraboldrini @LiaQuartapelle @RaiNews Prova a dirlo al padre di Alessandro -