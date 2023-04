Liverpool-Arsenal | Robertson contro il guardalinee | “Mi ha colpito”

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... DiMarzio : #LiverpoolArsenal, l'assistente colpisce #Robertson col gomito. L'associazione arbitri: 'Valuteremo l'accaduto' - Luxgraph : Liverpool-Arsenal, highlights: il rigore sbagliato di Salah, Gunners raggiunti nel finale #corriere #news #2022… - MichaoRossit : - Jackangelsud : @MilanNewsit Ma avete visto ieri il 2-2 tra Liverpool ed Arsenal ? Da noi ,invece, il big match tra Juve e Inter fi… - Profilo3Marco : RT @ETGazzetta: Giallo a #Liverpool Il guardalinee rifila una gomitata in faccia a #Robertson ? #liverpoolarsenal #EPL -

Attenzione, Tiago Pinto al Benfica è di casa ma la concorrenza è alta: c'è la Juventus come rivale in Italia, si è mosso anche il Porto e in Premiered Everton lo seguono da un po'.Cosa è successo alla fine del primo tempo ditra Andrew Robertson e l'assistente Constantine Hatzidakis L'incredibile gomitata di un guardalinee ad un giocatore, secondo il difensore dei Reds, così furente dopo l'incontro ...Spettacolare sfida pasquale ad Anfield: nel primo tempo meglio i Gunners che passano con Martinelli e Jesus. Prima dell'intervallo segna Salah che ...

Liverpool-Arsenal, gomitata del guardalinee a Robertson L'associazione arbitri indaga GianlucaDiMarzio.com

Nelle gare della 30^ giornata di Premier League, calendarizzate nella domenica di Pasqua, il Liverpool ferma l’Arsenal, pari ad Anfield: Arteta impatta 2-2 su Klopp e vede il City avvicinarsi a sei pu ...Le immagini sembrano dare ragione al difensore dei Reds sull'accaduto all'intervallo del match con l'Arsenal. L'associazione che supervisiona gli arbitri indagherà ...