Liverpool-Arsenal | gomitata del guardialinee a Robertson | esplode il caso | Guarda

(Di lunedì 10 aprile 2023) Unsenza precedenti scuote la Permier League: illinee Constantine Hatzidakis verrà sospeso da ogni attività durante l'inchiesta aperta dalla Football Association per l'accusa di aver colpito con unaal mento il giocatore del, Andrew. Il tutto è accaduto al termine del primo tempo della partita con l', poi terminata in pareggio, 2-2. L'organismo arbitrale inglese ha fatto sapere che "non designerà Hatzidakis alle partite di nessuna delle competizioni" fino a conclusione delle indagini. Ma a tenere banco è l'episodio, quel che è accaduto in campo. Per dirla con le parole di Chris Sutton, "cose del genere non si sono mai viste in Premier". Poi c'è chi come Roy Keane, l'ex bandiera del Manchester United, uno che del gioco durissimo ha sempre ...

Mentreeddanno letteralmente lezioni di calcio all'Universo, in una domenica pasquale di calcio spettacolare, mentre la Serie A si compiace di essere ritornata tra i grandi, in verità, la ...A linesman elbows Robertson in the chin and it's he who then gets shown a yellow. Ok. pic.twitter.com/vcKXwnVvyr - Joanna Durkan (@JoannaDurkan_) April 9, 2023 CALCIO: PREMIER; GOMITATA A ROBERTRSON, ...Il difensore delAndy Robertson sarebbe stato spintonato e colpito da uno dei guardalinee nei confronti del ...del primo tempo della partita della 30/a giornata di Premier contro l'. Lo ...

Il comitato arbitrale inglese ha sospeso da ogni attività l'assistente arbitrale Constantine Hatzidakis per esaminare più a fondo lo scontro con il terzino del Liverpool Andy Robertson Leggi ...Il caso in Premier League dopo quello dell’arbitro messicano, sospeso per 12 turni dopo la ginocchiata rifilata a un calciatore ...