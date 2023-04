LIVE Perugia-Milano | Playoff volley 2023 in DIRETTA | 1-3 Impresa sensazionale dei lombardi

Leggi su oasport

(Di lunedì 10 aprile 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI GARA-5 MODENA-PIACENZA DIDALLE 18.00 20:18 Termina qui la nostratestuale di. Icontinueranno tra pochi giorni con le semifinali. Grazie per aver seguito l’incontro in nostra compagnia. A tutti gli amici e lettori di OA Sport buon proseguimento di serata. 20:17 Fanno festa i giocatori ed i tifosi. L’è storica e. 20:16 Fuori dunque la squadra che aveva dominato la regoular season firmando un percorso netto. Delusione comprensibile del pubblico perugino, che questa sera ha visto i propri beniamini Giannelli ed Herrera schiacciati da una ...