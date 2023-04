LIVE Perugia-Milano, Playoff volley 2023 in DIRETTA: 1-2. I lombardi passano a condurre (Di lunedì 10 aprile 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI GARA-5 MODENA-PIACENZA DI volley DALLE 18.00 QUARTO SET 27-29 Herrera prende l’asta. Termina così il terzo set con Milano che passa a sorpresa a condurre per 2-1. 27-28 Lunghissimo il servizio di Semeniuk. Set point Milano. 27-27 Muro di Patry, che commette però invasione…Finale di set incredibile, con Milano che non ha più check. 26-27 Contrattacco vincente di Ebadipour. Set point Milano. 26-26 A metà rete il servizio di Herrera. 26-25 Solè disinnesca il contrattacco di Ishikawa. Terzo set point Perugia. 25-25 Primo tempo vincente di Loser. 25-24 Tutto confermato. Set point Perugia. 25-24 Che punto! Scambio infinito con ... Leggi su oasport (Di lunedì 10 aprile 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI GARA-5 MODENA-PIACENZA DIDALLE 18.00 QUARTO SET 27-29 Herrera prende l’asta. Termina così il terzo set conche passa a sorpresa aper 2-1. 27-28 Lunghissimo il servizio di Semeniuk. Set point. 27-27 Muro di Patry, che commette però invasione…Finale di set incredibile, conche non ha più check. 26-27 Contrattacco vincente di Ebadipour. Set point. 26-26 A metà rete il servizio di Herrera. 26-25 Solè disinnesca il contrattacco di Ishikawa. Terzo set point. 25-25 Primo tempo vincente di Loser. 25-24 Tutto confermato. Set point. 25-24 Che punto! Scambio infinito con ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... atuka : RT @Volleyball_it: Superlega: Live da Modena e Perugia. Gara 5: Ngapeth e c. 2-0. Milano impatta: 1-1 - Sametdemirfc1 : @dreslden Modena - Piacenza - Volleyball_it : Superlega: Live da Modena e Perugia. Gara 5: Ngapeth e c. 2-0. Milano impatta: 1-1 - zazoomblog : LIVE Perugia-Milano 1-0 Playoff volley 2023 in DIRETTA: primo set in crescendo degli umbri - #Perugia-Milano… - Volleyball_it : Superlega: Live da Modena e Perugia. Gara 5: Doppio 1-0 -