LIVE Perugia-Milano | Playoff volley 2023 in DIRETTA | 1-2 5-8 I lombardi partono bene anche nel quarto set

Leggi su oasport

(Di lunedì 10 aprile 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI GARA-5 MODENA-PIACENZA DIDALLE 18.00 8-11 Stavolta Herrera non trova il tocco del muro.riallunga sul +3. 8-10 Parallela interna perfetta di Patry. 8-9 Contrattacco di Herrera che trova il mani fuori.reagisce e si porta sul -1. 7-9 Si riscatta il cubano con l’attacco in lungolinea a tutto braccio. 6-9 Ancora un errore al servizio di Herrera. 6-8 Lunga la battuta di Mergarejo. 5-8 Piano mette giù il pallone al termine di uno scambio prolungato. 5-7 Erroredi Patry. 4-7 Sbaglia il servizio Plotnytskyi. 4-6 Primo tempo vincente di Flavio. 3-6 Mani fuori a segno per Patry. 3-5 In rete la battuta del nipponico. TIMEOUT2-5 Ishikawa prima mette ...