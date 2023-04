LIVE Motocross | GP Svizzera MXGP 2023 in DIRETTA | Prado va in fuga!

(Di lunedì 10 aprile 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA11.00 Lupino perde la decima posizione, superato da Paturel. 12.00 Febvre supera Herlings, lo stesso olandese viene superato da Vlaanderen. 13.00 Cade il ritmo di Guadagnini, in grave difficoltà il pilota italiano. 14.00 Herlings resiste per il momento agli attacchi di Febvre. 15.00 Renaux guadagna già due secondi nei confronti di Mattia Guadagnini. 16.00 Ritiro intanto per Nicholas Lapucci. 17.00 Renaux supera Guadagnini per la seconda posizione. 18.00 Febvre intanto aggancia Herlings, sfida per la quarta piazza. 19.00 Guadagnini è in lotta con Renaux per la seconda posizione, la distanza è solo di un secondo. 20.00 Aumenta il distacco dinei confronti di Guadagnini, sono cinque ora i secondi. 21.00 Altra posizione guadagnata da Forato, ventesimo. 22.00 Questa la Top 10 al ...

Edoardo Chiozzi e Mirko Milani ore 05:50: Mondiale MXGP Gara 2 (replica) *** Si ...alla diversa durata degli eventi in onda sui canali *** LE GARE IN DIRETTA IN STREAMING 24 ore su 24 -...... Edoardo Chiozzi e Mirko Milani ore 13:45: Mondiale MXGP Gara 2 (replica) ore 14:45 ...diversa durata degli eventi in onda sui canali *** LE GARE IN DIRETTA IN STREAMING 24 ore su 24 -...

Dopo una Pasqua priva di azione in pista, il rinnovato circuito di Frauenfeld si appresta ad ospitare il Gran Premio di Svizzera 2023, terzo appuntamento stagionale del Mondiale Motocross.