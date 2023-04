LIVE Modena-Piacenza 2-3 | Playoff volley 2023 in DIRETTA | gli ospiti completano la rimonta e volano in semifinale!

Leggi su oasport

(Di lunedì 10 aprile 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI GARA-5 DIPERUGIA-MILANO DALLE 18.00 20.24: Le semifinali deial via da giovedì, dunque, saranno Trento-e Civitanova-Milano. Per oggi è tutto, grazie per averci seguito e buona serata! 20.22: Sono state due partite in una. per due set Modenza ha dominato con un Ngapeth inarrestabile e un Rinaldi solidissimo, poi, forse anche a causa della stanchezza per la vittoria in Coppa, la squadra di casa è calata in tutti i fondamentali ene ha approfittato per ribaltare la situazione con un Lucarelli che è cresciuto a dismisura e con un Romanò che, pur a corrente alternata, è riuscito a mettere in difficoltà i rivali 20.21: E’ il giorno delle grandi sorprese! A Perugia ...