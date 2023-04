LIVE Modena-Piacenza 1-0 | Playoff volley 2023 in DIRETTA | i gialloblù dominano il primo set | 25-19

(Di lunedì 10 aprile 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI GARA-5 DIPERUGIA-MILANO DALLE 18.00 6-5tempo Sanguinetti 5-5 Murooooooooooooooo Caneschiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii su Sanguinetti 5-4 Errore al servizio5-3 AceeeeeeeeeeeeeeeeeeeNgapeeeeeeeeeeeeth 4-3 Errore al servizio3-3 Errore al servizio3-2 Errore al servizio2-2 Mano out Simon intempo 2-1tempo Stankovic 25-19 Rinaldi vincente da zona 4 esui porta sull’1-0. Ritmo indiavolato dei modenesi che hanno sfruttato al meglio i tanti errori commessi da24-19 La pipe di Ngapeth 23-19 Romanò vincente da seconda linea a ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Volleyball_it : Superlega: Live da Modena e Perugia. Gara 5: Doppio 1-0 - siydionela : RT @Temmzvolley: Modena - Piacenza - VolleyDeity : RT @Temmzvolley: Modena - Piacenza - Temmzvolley : Modena - Piacenza - sportface2016 : #Volley #Superlega | A #Modena è tutto pronto per la decisiva gara-5 contro #Piacenza in cui ci si gioca l'accesso… -

Vincono Reggina,, Parma e Brescia. Nell'anticipo Benevento ko in casa con la Spal: Stellone si dimette. Si chiude con il posticipo delle 20.30 Palermo - Cosenza. Tutti gli aggiornamenti...La Valsa Groupaccoglie la Gas Sales Bluenergy Piacenza con la Coppa CEV in bella vista: per il resto tutti convocati, inclusi gli acciaccati Bruno e Rossini. Primo servizio alle 18.00. Chi ...... coadiuvato da Edoardo Raspollini di Livorno e Alessio Saccenti di, con quarto ufficiale ... Helbiz, piattaforma per la mobilità sostenibile, visibile tramite app anche sulle moderne smart tv ...

LIVE Modena-Piacenza, Playoff volley 2023 in DIRETTA: gara-5 imprevedibile dalle 18.00 OA Sport

SERIE B, 32^ GIORNATA Benevento-SPAL 1-3 [33' Prati (S), 38' Foulon (B), 51' Celia (S), 66' Moncini (S)] - Ore 12.30 Brescia-Ternana.SERIE B, 32^ GIORNATA Benevento-SPAL 1-3 [33' Prati (S), 38' Foulon (B), 51' Celia (S), 66' Moncini (S)] - Ore 12.30 Brescia-Ternana.