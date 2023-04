LIVE – Modena-Piacenza 0-0 (4-3): gara-5 quarti Playoff Superlega 2022/2023 volley in DIRETTA (Di lunedì 10 aprile 2023) La DIRETTA testuale LIVE di Valsa Group Modena-Gas Sales Bluenergy Piacenza, partita valevole per la quinta giornata dei quarti di finale dei Playoff Superlega 2022/2023 di volley maschile. I canarini di Andrea Giani vogliono sfruttare il campo di casa per conquistare il successo che vale il passaggio del turno. I biancorossi di Massimo Botti, dopo aver vinto gli ultimi due confronti, vanno caccia di un altro successo per completare la rimonta nella serie. Si preannuncia grande battaglia: chi si aggiudicherà la vittoria? L’appuntamento è per le ore 18.00 di lunedì 10 aprile al Palasport G. Panini di Modena. Sportface.it vi terrà compagnia con una DIRETTA testuale ... Leggi su sportface (Di lunedì 10 aprile 2023) Latestualedi Valsa Group-Gas Sales Bluenergy, partita valevole per la quinta giornata deidi finale deidimaschile. I canarini di Andrea Giani vogliono sfruttare il campo di casa per conquistare il successo che vale il passaggio del turno. I biancorossi di Massimo Botti, dopo aver vinto gli ultimi due confronti, vanno caccia di un altro successo per completare la rimonta nella serie. Si preannuncia grande battaglia: chi si aggiudicherà la vittoria? L’appuntamento è per le ore 18.00 di lunedì 10 aprile al Palasport G. Panini di. Sportface.it vi terrà compagnia con unatestuale ...

