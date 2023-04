(Di lunedì 10 aprile 2023)U19 è l’incontro valido per il1:lasu-News.it con la cronaca testuale aggiornata in, azione per azione. L’Under-19 di Cristian Chivu sfida laallenata da Alberto Aquilani. Calcio d’inizio previsto alle ore 16.30 allo stadio Breda di Sesto San Giovanni. N.B. Gli utenti dell’applicazione e della versione AMP del sito potrannore latestuale a questo indirizzo: ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... internewsit : LIVE Inter-Fiorentina, campionato Primavera 1: segui la partita in diretta - - MondoPrimavera : Inter e Fiorentina in campo tra pochi minuti Segui la gara LIVE ???? - FcInterNewsit : LIVE PRIMAVERA - Inter-Fiorentina, i nerazzurri si giocano le ultime chance playoff: le ufficiali - violanews : Primavera, #Inter-#Fiorentina LIVE dalle 16:30: le formazioni ufficiali dell’incontro - TMW_radio : #Maracanà ?? Massimo Orlando: «#Inter, se si butta alle spalle quanto accaduto in campionato rimane favorita contro… -

... al via i quarti di finale della massima competizione europeasu Sky Sport e in streaming su NOW con tre italiane a caccia di un posto in semifinale. Martedì alle 21.00 tocca all'di ...Tel Aviv 19:30 ITALIA PRIMAVERA 1 Roma U19 - Milan U19 14:30U19 - Fiorentina U19 16:30 ITALIA SERIE B Benevento - Spal 0 - 0 (*) Brescia - Ternana 15:00 Cittadella - Parma 15:00 Como - Genoa ...Il Bayern Monaco aveva stravinto il Girone C, a punteggio pieno, davanti all'. Agli ottavi di finale, invece, ha avuto la meglio sul PSG (0 - 1 all'andata e 2 - 0 al ritorno). In Bundesliga, ...

Salernitana-Inter 1-1: risultato finale e highlights Virgilio Sport

Reduce dall'eliminazione in semifinale di Coppa Italia per mano della Roma, l'Inter U19 si gioca le ultime cartucce in campionato sperando nell'impresa di agganciare l'ultimo vagone che permette di ...Al difensore della Primavera della Juve, Saverio Domanico, è stata diagnosticata un'aritmia cardiaca. Era accaduto anche a Fadiga e Khedira ...