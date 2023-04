LIVE Ian Nepomniachtchi-Ding Liren, Mondiale scacchi 2023 in DIRETTA: seconda partita, si parte! (Di lunedì 10 aprile 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE BIANCO: Ding Liren; NERO: Nepomniachtchi 11:00 E si parte con 1. d4 Cf6 2. c4! 10:57 Sono già in sala i due giocatori, ad Astana tutto pronto per l’inizio! 10:54 Nepomniachtchi, dal canto suo, ha visto molto pubblicizzata la propria posizione sulla Russia. In sostanza: “Per me è ok giocare sotto bandiera FIDE, ma non identifico la bandiera russa con il Paese in guerra, cosa che mi fa orrore, bensì con il mio Paese, che io amo”. 10:51 Dopo la prima partita, Ding Liren ha esternato tutte le proprie emozioni, la fatica a concentrarsi trovandosi per la prima volta in un simile contesto. E, nonostante tutto, è riuscito a difendersi con grande cura dopo che si era trovato in una posizione ... Leggi su oasport (Di lunedì 10 aprile 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABIANCO:; NERO:11:00 E si parte con 1. d4 Cf6 2. c4! 10:57 Sono già in sala i due giocatori, ad Astana tutto pronto per l’inizio! 10:54, dal canto suo, ha visto molto pubblicizzata la propria posizione sulla Russia. In sostanza: “Per me è ok giocare sotto bandiera FIDE, ma non identifico la bandiera russa con il Paese in guerra, cosa che mi fa orrore, bensì con il mio Paese, che io amo”. 10:51 Dopo la primaha esternato tutte le proprie emozioni, la fatica a concentrarsi trovandosi per la prima volta in un simile contesto. E, nonostante tutto, è riuscito a difendersi con grande cura dopo che si era trovato in una posizione ...

