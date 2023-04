LIVE Ian Nepomniachtchi-Ding Liren, Mondiale scacchi 2023 in DIRETTA: seconda partita, il cinese alla prima con il Bianco (Di lunedì 10 aprile 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Bianco: Ding Liren; NERO: Nepomniachtchi 10:48 Rispetto ai match passati, quest’alternanza con il Bianco tra i due contendenti verrà mantenuta fino alla fine; in precedenza era capitato che, a metà confronto, ci fosse una vera e propria inversione a U in questo senso. 10:45 Buongiorno a tutti i lettori di OA Sport, e benvenuti alla DIRETTA LIVE di questa seconda partita del match Mondiale tra Ian Nepomniachtchi e Ding Liren, o tra Ding Liren e Ian Nepomniachtchi, seguendo i colori odierni. Il regolamento – Il ... Leggi su oasport (Di lunedì 10 aprile 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA; NERO:10:48 Rispetto ai match passati, quest’alternanza con iltra i due contendenti verrà mantenuta finofine; in precedenza era capitato che, a metà confronto, ci fosse una vera e propria inversione a U in questo senso. 10:45 Buongiorno a tutti i lettori di OA Sport, e benvenutidi questadel matchtra Ian, o trae Ian, seguendo i colori odierni. Il regolamento – Il ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... infoitsport : LIVE Ian Nepomniachtchi-Ding Liren, Mondiale scacchi 2023 in DIRETTA - infoitsport : LIVE Ian Nepomniachtchi-Ding Liren, Mondiale scacchi 2023 in DIRETTA - zazoomblog : LIVE Ian Nepomniachtchi-Ding Liren Mondiale scacchi 2023 in DIRETTA: il cinese costretto a difendersi e con il temp… - zazoomblog : LIVE Ian Nepomniachtchi-Ding Liren Mondiale scacchi 2023 in DIRETTA: il russo leggermente meglio dopo l’apertura -… - OA_Sport : DIRETTA LIVE - Ian Nepomniachtchi contro Ding Liren: tutto è pronto ad Astana per la prima partita del match di suc… -