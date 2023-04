LIVE Ian Nepomniachtchi-Ding Liren, Mondiale scacchi 2023 in DIRETTA: la quarta mossa del cinese sorprende tutti! (Di lunedì 10 aprile 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE BIANCO: Ding Liren; NERO: Nepomniachtchi 11:20 Chess.com ci ride su, citando quello che è successo a Magnus Carlsen durante il Chessable Masters con Hikaru Nakamura (perdita del controllo del mouse e poi della Donna) “No he mouseslipped…this is crazy!” #NepoDing pic.twitter.com/CwTMtnRxgc — Chess.com (@chesscom) April 10, 2023 11:18 Già un quarto d’ora di riflessione di Nepomniachtci, il che fa capire come il russo sia stato decisamente colto fuori dal segno della preparazione. 11:14 5… c5 di Nepo, che è la scelta più ovvia per contrastare il controllo del centro e non solo. 6. Axc4 di Ding Liren recupera il pedone, poi 6… a6 7. O-O. 11:12 E infatti è 5. e3, cui dovrebbe seguire 6. a4 nelle ... Leggi su oasport (Di lunedì 10 aprile 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABIANCO:; NERO:11:20 Chess.com ci ride su, citando quello che è successo a Magnus Carlsen durante il Chessable Masters con Hikaru Nakamura (perdita del controllo del mouse e poi della Donna) “No he mouseslipped…this is crazy!” #Nepopic.twitter.com/CwTMtnRxgc — Chess.com (@chesscom) April 10,11:18 Già un quarto d’ora di riflessione di Nepomniachtci, il che fa capire come il russo sia stato decisamente colto fuori dal segno della preparazione. 11:14 5… c5 di Nepo, che è la scelta più ovvia per contrastare il controllo del centro e non solo. 6. Axc4 direcupera il pedone, poi 6… a6 7. O-O. 11:12 E infatti è 5. e3, cui dovrebbe seguire 6. a4 nelle ...

