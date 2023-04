LIVE Ian Nepomniachtchi-Ding Liren, Mondiale scacchi 2023 in DIRETTA: il cinese in seria difficoltà, momenti decisivi della seconda partita (Di lunedì 10 aprile 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE BIANCO: Ding Liren; NERO: Nepomniachtchi 13:44 22 minuti sull’orologio di Ding Liren per 20 mosse, oltre 53 per il russo. 13:43 19… Cc6 di Nepomniachtchi, continua ad alzare la pressione su d4. Ed è anche il mantenimento dell’importante vantaggio acquisito. 13:39 Arriva 19. Ac2, la migliore in questa situazione molto critica. 13:37 Ancora riflessione intensa di Ding, che sa di avere veramente tanti problemi alla scacchiera. Non c’è praticamente una sola mossa che possa definirsi realmente buona, dovrà pensare a trovare tanti tratti unici, difendersi. Un qualcosa di enormemente importante. 13:32 Inizia a essere molto critica la situazione di Ding ... Leggi su oasport (Di lunedì 10 aprile 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABIANCO:; NERO:13:44 22 minuti sull’orologio diper 20 mosse, oltre 53 per il russo. 13:43 19… Cc6 di, continua ad alzare la pressione su d4. Ed è anche il mantenimento dell’importante vantaggio acquisito. 13:39 Arriva 19. Ac2, la migliore in questa situazione molto critica. 13:37 Ancora riflessione intensa di, che sa di avere veramente tanti problemi allaera. Non c’è praticamente una sola mossa che possa definirsi realmente buona, dovrà pensare a trovare tanti tratti unici, difendersi. Un qualcosa di enormemente importante. 13:32 Inizia a essere molto critica la situazione di...

