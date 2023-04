LIVE Ian Nepomniachtchi-Ding Liren, Mondiale scacchi 2023 in DIRETTA: gara-2 in tempo reale (Di lunedì 10 aprile 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE BIANCO: Ding Liren; NERO: Nepomniachtchi Il regolamento – Il profilo di Nepomniachtchi – Il profilo di Ding Liren – La prima partita Buona giornata a tutti, e benvenuti alla DIRETTA LIVE della seconda partita a cadenza classica valida per il match che assegna il titolo di Campione del Mondo di scacchi 2023. Ding Liren comincia il proprio cammino con il Bianco contro Ian Nepomniachtchi. Una patta non banale. La prima partita ha visto Nepomniachtchi cercare a lungo l’iniziativa, e dopo la 25a mossa l’aveva anche trovata in virtù di una strategia non corretta del suo avversario. ... Leggi su oasport (Di lunedì 10 aprile 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABIANCO:; NERO:Il regolamento – Il profilo di– Il profilo di– La prima partita Buona giornata a tutti, e benvenuti alladella seconda partita a cadenza classica valida per il match che assegna il titolo di Campione del Mondo dicomincia il proprio cammino con il Bianco contro Ian. Una patta non banale. La prima partita ha vistocercare a lungo l’iniziativa, e dopo la 25a mossa l’aveva anche trovata in virtù di una strategia non corretta del suo avversario. ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... infoitsport : LIVE Ian Nepomniachtchi-Ding Liren, Mondiale scacchi 2023 in DIRETTA - infoitsport : LIVE Ian Nepomniachtchi-Ding Liren, Mondiale scacchi 2023 in DIRETTA - zazoomblog : LIVE Ian Nepomniachtchi-Ding Liren Mondiale scacchi 2023 in DIRETTA: il cinese costretto a difendersi e con il temp… - zazoomblog : LIVE Ian Nepomniachtchi-Ding Liren Mondiale scacchi 2023 in DIRETTA: il russo leggermente meglio dopo l’apertura -… - OA_Sport : DIRETTA LIVE - Ian Nepomniachtchi contro Ding Liren: tutto è pronto ad Astana per la prima partita del match di suc… -