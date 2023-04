LIVE Berrettini-Cressy, ATP Montecarlo 2023 in DIRETTA: tra pochi minuti tocca all’azzurro (Di lunedì 10 aprile 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13.42 Matteo Berrettini va alla ricerca di una vittoria contro Maxime Cressy, per provare a mettersi alle spalle il brutto avvio di 2023 che ha vissuto fino ad ora. L’azzurro nei due Master 1000 americani è stato eliminato all’esordio contro Taro Daniel e Mackenzie McDonald. 13.39 Stan Wawrinka batte Tallon Griekspoor per 5-7, 6-3, 6-4 e vola al secondo turno dell’ATP Master 1000 di Montecarlo. Sul campo Ranieri III ora è il momento dell’incontro tra Berrettini e Cressy. 12.37 Wawrinka si aggiudica il secondo set per 6 giochi a 3. La partita tra lo svizzero e Griekspoor, che precede l’incontro di Berrettini, va al terzo e decisivo parziale 11.58 La partita è il secondo match di giornata sul ... Leggi su oasport (Di lunedì 10 aprile 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA13.42 Matteova alla ricerca di una vittoria contro Maxime, per provare a mettersi alle spalle il brutto avvio diche ha vissuto fino ad ora. L’azzurro nei due Master 1000 americani è stato eliminato all’esordio contro Taro Daniel e Mackenzie McDonald. 13.39 Stan Wawrinka batte Tallon Griekspoor per 5-7, 6-3, 6-4 e vola al secondo turno dell’ATP Master 1000 di. Sul campo Ranieri III ora è il momento dell’incontro tra. 12.37 Wawrinka si aggiudica il secondo set per 6 giochi a 3. La partita tra lo svizzero e Griekspoor, che precede l’incontro di, va al terzo e decisivo parziale 11.58 La partita è il secondo match di giornata sul ...

