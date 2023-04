LIVE Berrettini-Cressy, ATP Montecarlo 2023 in DIRETTA: la partita che precede l’azzurro va al set decisivo! (Di lunedì 10 aprile 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12.37 Wawrinka si aggiudica il secondo set per 6 giochi a 3. La partita tra lo svizzero e Griekspoor, che precede l’incontro di Berrettini, va al terzo e decisivo parziale 11.58 La partita è il secondo match di giornata sul campo Ranieri III, dov’è appena terminato il primo set tra Tallon Griekspoor e Stan Wawrinka, vinto dall’olandese per 7-5. 11.55 Buongiorno amici e amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale di Berrettini-Cressy, incontro di primo turno dell’ATP Master 1000 di Montecarlo 2023. Buongiorno amici e amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale di ... Leggi su oasport (Di lunedì 10 aprile 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA12.37 Wawrinka si aggiudica il secondo set per 6 giochi a 3. Latra lo svizzero e Griekspoor, chel’incontro di, va al terzo e decisivo parziale 11.58 Laè il secondo match di giornata sul campo Ranieri III, dov’è appena terminato il primo set tra Tallon Griekspoor e Stan Wawrinka, vinto dall’olandese per 7-5. 11.55 Buongiorno amici e amiche di OA Sport e benvenuti allatestuale di, incontro di primo turno dell’ATP Master 1000 di. Buongiorno amici e amiche di OA Sport e benvenuti allatestuale di ...

