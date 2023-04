LIVE Berrettini-Cressy, 6-4, 6-2 ATP Montecarlo 2023 in DIRETTA: l’azzurro torna alla vittoria a livello ATP (Di lunedì 10 aprile 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.34 Ritrova la vittoria a LIVEllo ATP il tennista romano, che con questo successo mette fine ad una serie di 3 sconfitte consecutive nel circuito maggiore, iniziata ad Acapulco contro Holger Rune, presente nella stessa sezione di tabellone di Berrettini qui a Montecarlo. 15.32 Una chiave della partita è stata la risposta di Berrettini sulla seconda di servizio dell’avversario, che ha ottenuto soli 12 punti su 33 con la seconda, il 36%. Bene al servizio invece l’italiano, il quale ha messo in campo il 79% di prime vincendo il 74% dei punti. 15.30 Partita non perfetta al servizio per Cressy, che termina questo match con 6 ACES e 14 doppi falli, al netto dei 3 ACES e 2 doppi falli dell’italiano. Molto bassa ... Leggi su oasport (Di lunedì 10 aprile 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15.34 Ritrova lallo ATP il tennista romano, che con questo successo mette fine ad una serie di 3 sconfitte consecutive nel circuito maggiore, iniziata ad Acapulco contro Holger Rune, presente nella stessa sezione di tabellone diqui a. 15.32 Una chiave della partita è stata la risposta disulla seconda di servizio dell’avversario, che ha ottenuto soli 12 punti su 33 con la seconda, il 36%. Bene al servizio invece l’italiano, il quale ha messo in campo il 79% di prime vincendo il 74% dei punti. 15.30 Partita non perfetta al servizio per, che termina questo match con 6 ACES e 14 doppi falli, al netto dei 3 ACES e 2 doppi falli dell’italiano. Molto bassa ...

