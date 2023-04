LIVE Berrettini-Cressy, 3-3 ATP Montecarlo 2023 in DIRETTA: l’azzurro annulla una palla break e agguanta la parità (Di lunedì 10 aprile 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 30-40 Secondo doppio fallo del game per l’americano. 30-30 Serve and volley vincente per Cressy, che gestisce bene la buona risposta dell’azzurro. 15-30 Risposta lungolinea vincente con il rovescio per Berrettini. 15-15 Doppio fallo per lo statunitense. 15-0 Volee alta che bacia il nastro per Cressy ad aprire il settimo game. 3-3 Gioco Berrettini: passante di rovescio vincente per l’azzurro, che agguanta la parità. Ad-40 Verticalizza subito con il rovescio Cressy, ma la palla termina al centro della rete. 40-40 Prima vincente ad uscire per Berrettini, che annulla la palla ... Leggi su oasport (Di lunedì 10 aprile 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA30-40 Secondo doppio fallo del game per l’americano. 30-30 Serve and volley vincente per, che gestisce bene la buona risposta del. 15-30 Risposta lungolinea vincente con il rovescio per. 15-15 Doppio fallo per lo statunitense. 15-0 Volee alta che bacia il nastro perad aprire il settimo game. 3-3 Gioco: passante di rovescio vincente per, chela. Ad-40 Verticalizza subito con il rovescio, ma latermina al centro della rete. 40-40 Prima vincente ad uscire per, chela...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... SkySport : Masters Monte-Carlo, su #SkySport Uno e in streaming su #NOW c'è #BerrettiniCressy: gli aggiornamenti LIVE… - CorSport : ?? Inizia la partita di #Berrettini ?? Seguila LIVE qui! - OA_Sport : LIVE Berrettini-Cressy, ATP Montecarlo 2023 in DIRETTA: tra pochi minuti tocca all’azzurro - - sportface2016 : La diretta scritta della sfida tra Matteo #Berrettini e Maxime #Cressy, match valido per il primo turno del Masters… - sportli26181512 : Berrettini-Cressy all'Atp Monte-Carlo, il risultato in diretta live della partita: Matteo Berrettini debutta al Mas… -