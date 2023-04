LIVE Berrettini-Cressy, 0-0 ATP Montecarlo 2023 in DIRETTA: inizia la partita con l’americano al servizio! (Di lunedì 10 aprile 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 40-15 Cressy cerca nuovamente il rovescio dell’italiano da sinistra, e trova un altro punto diretto con il servizio. 30-15 Primo doppio fallo dell’incontro per lo statunitense. 30-0 Non riesce ad agganciare la risposta Berrettini sul buon servizio dell’americano. 15-0 Subito aggressivo Cressy, che si presenta a rete e chiude lo scambio con un buon smash. PRIMO SET 13.58 Terminato il riscaldamento pre partita. Tutto pronto per il via della partita. Si inizierà con Cressy al servizio. 13.56 Cressy e Berrettini sono già scesi in campo ed hanno già iniziato il riscaldamento pre-match. Cressy ha vinto il sorteggio ed ha scelto di ... Leggi su oasport (Di lunedì 10 aprile 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA40-15cerca nuovamente il rovescio dell’italiano da sinistra, e trova un altro punto diretto con il servizio. 30-15 Primo doppio fallo dell’incontro per lo statunitense. 30-0 Non riesce ad agganciare la rispostasul buon servizio del. 15-0 Subito aggressivo, che si presenta a rete e chiude lo scambio con un buon smash. PRIMO SET 13.58 Terminato il riscaldamento pre. Tutto pronto per il via della. Si inizierà conal servizio. 13.56sono già scesi in campo ed hanno giàto il riscaldamento pre-match.ha vinto il sorteggio ed ha scelto di ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... SkySport : Masters Monte-Carlo, su #SkySport Uno e in streaming su #NOW c'è #BerrettiniCressy: gli aggiornamenti LIVE… - CorSport : ?? Inizia la partita di #Berrettini ?? Seguila LIVE qui! - OA_Sport : LIVE Berrettini-Cressy, ATP Montecarlo 2023 in DIRETTA: tra pochi minuti tocca all’azzurro - - sportface2016 : La diretta scritta della sfida tra Matteo #Berrettini e Maxime #Cressy, match valido per il primo turno del Masters… - sportli26181512 : Berrettini-Cressy all'Atp Monte-Carlo, il risultato in diretta live della partita: Matteo Berrettini debutta al Mas… -