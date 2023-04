Livaja e Cassano: ecco a cosa si riferiva Mourinho in conferenza stampa (Di lunedì 10 aprile 2023) In questi giorni sta tenendo banco il botta e risposta tra Antonio Cassano e José Mourinho. L’ex calciatore di inter e Bari ha preso di mira il tecnico giallorosso per i suoi comportamenti in panchina e non. La risposta del portoghese non ha tardato ad arrivare. Mourinho ha fatto riferimento a una presunta lite in allenamento tra Cassano e Marko Livaja. Si parla della stagione 2012-13 con Stramaccioni in panchina. Il calciatore pugliese inizia a vedere il campo sempre meno, soprattutto in Europa League. Stramaccioni ha già in mente la squadra per il prossimo anno, un’Inter più giovane con diversi talenti della prima squadra. Uno di questi è Marko Livaja, croato di Spalato, punta veloce dalla buona tecnica che ha vinto le Next Gen da protagonista. Cassano viene quindi ... Leggi su sportface (Di lunedì 10 aprile 2023) In questi giorni sta tenendo banco il botta e risposta tra Antonioe José. L’ex calciatore di inter e Bari ha preso di mira il tecnico giallorosso per i suoi comportamenti in panchina e non. La risposta del portoghese non ha tardato ad arrivare.ha fatto riferimento a una presunta lite in allenamento trae Marko. Si parla della stagione 2012-13 con Stramaccioni in panchina. Il calciatore pugliese inizia a vedere il campo sempre meno, soprattutto in Europa League. Stramaccioni ha già in mente la squadra per il prossimo anno, un’Inter più giovane con diversi talenti della prima squadra. Uno di questi è Marko, croato di Spalato, punta veloce dalla buona tecnica che ha vinto le Next Gen da protagonista.viene quindi ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportface2016 : #Mourinho durissimo su #Cassano: 'A Madrid lo ricordano per la giacca, con l'Inter non ha vinto nemmeno la coppa di… - Gazzetta_it : Livaja: gol, pugni e vita spericolata. Cos’è successo nel 2013 alla Pinetina con #Cassano - AdriJuve64 : «Siamo stati nelle stesse squadre in momenti diversi: quello che ho vinto io lo sapete, mentre lui a Madrid è rico… - clubdoria46 : #Sampdoria, #Mourinho contro #Cassano: te lo ricordi Marco #Livaja? - infoitsport : Mourinho e la stoccata a Cassano: arriva la reazione della moglie di Livaja -