L’isola delle rose | una storia vera di utopia dagli anni ’60

Leggi su tuacitymag

(Di lunedì 10 aprile 2023) Stasera in tv il film sulunaitaliana che racconta bene l’aspirazione all’che si respirava anche nella provincia italiana negli’60. Elio Germano, il protagonista, dà un ottimo motivo per vedere “L’incredibiledel” di Sidney Sibilla. Racconta un’incredibileche arriva dalla provincia italiana degli’60. Ed ecco come Elio Germano ci convince a vedere il film: “Per preparare “L’incredibiledel” racconta l’attore romano, “Ho parlato con chi aveva vissuto quell’avventura. Una...