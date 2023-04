L’Isola dei Famosi: la mannaia di Pier Silvio fa saltare un altro nome (Di lunedì 10 aprile 2023) Manca esattamente una settimana al ritorno de L’Isola dei Famosi di Ilary Blasi e i naufraghi sono già tutti in Honduras dove stanno facendo la quarantena pre-reality. Questa mattina il settimanale Tv Sorrisi & Canzoni ha pubblicato in anteprima la prima foto del cast con tanto di lista ufficiale di 16 concorrenti. All’appello – come salta subito all’occhio – manca un nome che era stato confermato da diversi giornalisti. Chi? Ci sarà il conduttore Marco Predolin (già visto a La Talpa ed al Grande Fratello Vip), ma anche Alessandro Cecchi Paone con il fidanzato Simone Antolini e il duo musicale dei Jalisse alla loro prima esperienza in un reality. Confermata anche la presenza dell’attrice Corinne Clery e di Nathaly Caldonazzo, vera esperta del settore: nel curriculum, oltre già un’esperienza a L’Isola dei ... Leggi su biccy (Di lunedì 10 aprile 2023) Manca esattamente una settimana al ritorno dedeidi Ilary Blasi e i naufraghi sono già tutti in Honduras dove stanno facendo la quarantena pre-reality. Questa mattina il settimanale Tv Sorrisi & Canzoni ha pubblicato in anteprima la prima foto del cast con tanto di lista ufficiale di 16 concorrenti. All’appello – come salta subito all’occhio – manca unche era stato confermato da diversi giornalisti. Chi? Ci sarà il conduttore Marco Predolin (già visto a La Talpa ed al Grande Fratello Vip), ma anche Alessandro Cecchi Paone con il fidanzato Simone Antolini e il duo musicale dei Jalisse alla loro prima esperienza in un reality. Confermata anche la presenza dell’attrice Corinne Clery e di Nathaly Caldonazzo, vera esperta del settore: nel curriculum, oltre già un’esperienza adei ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... JamesLucasIT : L’isola, il cui nome deriva dal francese moyenne, 'medio', era presumibilmente un approdo sfruttato dai pirati nel… - vivailtrashhh : Purtroppo per il Tavassone il Grande fratello non è come l’isola dei famosi. Qui tutto viene riprese 24/24h… I gio… - pinimassimo1971 : @Capezzone Sappiamo tutti che dopo o in parallelo con l'Ucraina nella agenda Biden c'è Taiwan Continuare a credere… - Gianni95789508 : RT @MissU85170930: WE COMUNQUE MO INIZIA L ISOLA DEI FAMOSI GIRAVOLTATE LA PAGINA E MENATEV A MARE #ORIELE - SerieTvserie : Only Fun – Comico Show 3, Valentina Persia a TvBlog: “Fuori dalla tv non sono una donna famelica. L’Isola dei Famos… -