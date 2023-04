Lipinski in fuga alla Défi Atlantique | Beccaria e Bona inseguono

(Di lunedì 10 aprile 2023) Si avvicina il traguardo di Horta, che segna la fine della prima tappa della2023: la regata, nel frattempo, ha visto uno scambio al vertice, con Ianincon il suo Class40. Inizialmente sembrava un duello tutto italiano per la vetta tra AmbrogiosuGrande Pirelli e Albertosu Ibsa, ma il velista francese ha recentemente preso il largo.ormai lontano per i due italiani “Horta è vicina e qui le emozioni non mancano”, ha detto Ambrogiosulla sua pagina Facebook. “Scopriamo insieme a Gianni Bianchini, velista e ingegnere informatico, che cosa è successo in queste ultime ore e quali strategie adotteremo insieme ad Alberto ...

... Molly Ringwald, Ana Ularu, Aleks Paunovic, Veronica Ferres, Eugene, Dmitry Chepovetsky. Siberia: Trailer Ufficiale del Film - HD Film in onda questa sera in TV in seconda serata :dal ...... Molly Ringwald, Ana Ularu, Aleks Paunovic, Veronica Ferres, Eugene, Dmitry Chepovetsky. Siberia: Trailer Ufficiale del Film - HD Film in onda questa sera in TV in seconda serata :dal ...

Défi Atlantique Day 1: Alberto bona e IBSA insieme a Ambrogio ... Nautica Report

Torna in mare la flotta degli invernali del CNVA con il seminario del campione Botticini... Formazione ITS e lavoro: partiti i Career Day ISYL incontri tra studenti e imprese... La Fondazione ISYL apr ...