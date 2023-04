L'Inter rischia grosso: choc, chi arbitra contro il Benfica. E Buffon... (Di lunedì 10 aprile 2023) Sarà l'inglese Michael Oliver a dirigere domani, al "Da Luz", l'andata dei quarti di Champions fra Benfica e Inter. Ricordato per il ritorno di Real-Juve del 2018, con quel rigore in extremis che fece infuriare Buffon, Oliver non ha mai incrociato i nerazzurri. Nel complesso il suo bilancio con le formazioni italiane è di 4 vittorie (Juve-Sporting 2-1, CL '17-18; Real-Juve 1-3, CL '17-18; Atalanta-Valencia 4-1, CL '19-20; Lazio-Zenit 3-1, CL '20-21), due pareggi (Galatasaray-Lazio 1-1, EL '15-16; Lipsia-Atalanta 1-1, EL '21-22) e due sconfitte (Fiorentina-Basilea 1-2, EL '15-16; Feyenoord-Napoli 2-1, CL '17-18). Per il derby Milan-Napoli, in programma mercoledì a San Siro, andata dei quarti di Champions, è stato invece designato Istvan Kovacs. Un solo precedente per l'arbitro rumeno contro i rossoneri (vittoria in ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 10 aprile 2023) Sarà l'inglese Michael Oliver a dirigere domani, al "Da Luz", l'andata dei quarti di Champions fra. Ricordato per il ritorno di Real-Juve del 2018, con quel rigore in extremis che fece infuriare, Oliver non ha mai incrociato i nerazzurri. Nel complesso il suo bilancio con le formazioni italiane è di 4 vittorie (Juve-Sporting 2-1, CL '17-18; Real-Juve 1-3, CL '17-18; Atalanta-Valencia 4-1, CL '19-20; Lazio-Zenit 3-1, CL '20-21), due pareggi (Galatasaray-Lazio 1-1, EL '15-16; Lipsia-Atalanta 1-1, EL '21-22) e due sconfitte (Fiorentina-Basilea 1-2, EL '15-16; Feyenoord-Napoli 2-1, CL '17-18). Per il derby Milan-Napoli, in programma mercoledì a San Siro, andata dei quarti di Champions, è stato invece designato Istvan Kovacs. Un solo precedente per l'arbitro rumenoi rossoneri (vittoria in ...

