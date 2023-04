L’ingenuità di Caceres | ‘controlla’ il Var e viene espulso | VIDEO

Leggi su calcioweb.eu

(Di lunedì 10 aprile 2023) Martincontinua l’avventura con la maglia dei LA Galaxy. Si tratta di una vecchia conoscenza del calcio italiano, nel corso della carriera ha indossato le maglie di Juventus, Verona, Lazio, Fiorentina e Cagliari. In più è stato protagonista anche con Villarreal, Barcellona, Siviglia, Southampton e Levente. Il nome diè salito alla ribalta nelle ultime ore per un episodio che ha scatenato tante reazioni. I Los Angeles sono reduci dal brutto ko contro Houston Dynamo, la sfida si è conclusa sul risultato di 3-0. L’ex Juventus si è fatto tradire dalla tensione e la leggerezza è stata clamorosa. Al 62? e sul punteggio di 1-0 l’arbitro è stato richiamato al Var per verificare un’azione di gioco. Ad un certo punto, già ammonito, si è avvicinato al monitor e addirittura ha toccato sulla spalla il direttore di gara. Il ...