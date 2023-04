Vai agli ultimi Twett sull'argomento... FlavioFF25 : @fruttofresco @jacopone2 @giovamartinelli Cina e India sommate superano di poco l’UE nonostante le prime due hanno… - francescodacas1 : @VEParsi1 Se onesto sapresti che il TUO occidente è minoritario! Solo gli idioti stanno dietro alla Nato e a quel r… - ugocipo : @JamesLucasIT È inutile che protestano qui dovrebbero andare in Cina o in India che sono i peggiori inquinatori del… -

La popolazione di tigri in India oggi conta almeno 3200 esemplari, con un balzo del 6,74% in più rispetto all'ultimo conteggio, che risale al 2021. Lo ha fatto sapere ieri la National Tiger Conservation Authority, rendendo noti

L'India conta oltre 3.200 tigri, cresciute del 124,5% dal 2006 - Asia Agenzia ANSA

La popolazione di tigri in India oggi conta almeno 3200 esemplari, con un balzo del 6,74% in più rispetto all'ultimo conteggio, che risale al 2021. (ANSA)