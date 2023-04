L' incredibile storia de L' Isola delle Rose | trama e cast del film in onda stasera 10 aprile su Rai 2

Leggi su movieplayer

(Di lunedì 10 aprile 2023)su Rai 2 va inL'de L': il, tratto da unavera, viene trasmesso per la prima volta in chiaro10Rai 2, in prima serata, manda inL'de L'. Il, diretto da Sydney Sibilia, si basa su unavera. La sceneggiatura è stata firmata dallo stesso regista in collaborazione con Francesca Manieri.e trailer del lungometraggio. L'de L'...