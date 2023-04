Liga 2022/2023, il Barcellona è spuntato: il Girona resiste, è 0-0 al Camp Nou (Di lunedì 10 aprile 2023) Il Barcellona non va oltre lo 0-0 con il Girona, ma allunga sul Real Madrid e vede sempre più vicina la Liga. Al Camp Nou, nel posticipo della ventottesima giornata del Campionato spagnolo 2022/2023, Lewandowski e compagni non sfondano ma salgono a quota 72 punti portandosi a +13 sul Real Madrid che sabato è stato sconfitto a domicilio dal Villarreal per 2-3. Partita non brillante da parte dei catalani che prendono in mano il pallino del gioco sin da subito, tirano ben dieci volte nel corso del primo tempo ma a parte un tiro di Lewandowski e un’altra conclusione di Araujo il Girona non soffre molto e anzi, quando può, non disdegna di andare in avanti. Nella ripresa Xavi mette nella mischia anche Kessie, il Barcellona però si spegne ... Leggi su sportface (Di lunedì 10 aprile 2023) Ilnon va oltre lo 0-0 con il, ma allunga sul Real Madrid e vede sempre più vicina la. AlNou, nel posticipo della ventottesima giornata delionato spagnolo, Lewandowski e compagni non sfondano ma salgono a quota 72 punti portandosi a +13 sul Real Madrid che sabato è stato sconfitto a domicilio dal Villarreal per 2-3. Partita non brillante da parte dei catalani che prendono in mano il pallino del gioco sin da subito, tirano ben dieci volte nel corso del primo tempo ma a parte un tiro di Lewandowski e un’altra conclusione di Araujo ilnon soffre molto e anzi, quando può, non disdegna di andare in avanti. Nella ripresa Xavi mette nella mischia anche Kessie, ilperò si spegne ...

Formazioni ufficiali Barcellona - Girona, Liga 2022/2023 Le formazioni ufficiali di Barcellona - Girona , match valido per la 28esima giornata della Liga 2022/2023 . Dopo la sconfitta del Real, i ragazzi di Xavi hanno l'opportunità di andare a +15 e mettere l'ennesima ipoteca su uno scudetto ormai conquistato. Non si prospetta particolarmente ... Inter, come sta il Benfica: condizione, pericoli e fattore Joao Mario Il Benfica è primo nella Liga portoghese con sette punti di vantaggio sul Porto secondo in ... Il classe 2001 è una macchina da gol, sono 25 con 11 assist complessivi in tutte le competizioni nel 2022/... Benfica - Inter: cronaca diretta live e risultato in tempo reale ... andrà in scena Benfica - Inter , gara di andata dei quarti di finale della Champions League 2022 ... Nella Liga portoghese é reduce dalla sconfitta casalinga per 1 - 2 contro il Porto. É in testa alla ... Le formazioni ufficiali di Barcellona - Girona , match valido per la 28esima giornata della/2023 . Dopo la sconfitta del Real, i ragazzi di Xavi hanno l'opportunità di andare a +15 e mettere l'ennesima ipoteca su uno scudetto ormai conquistato. Non si prospetta particolarmente ...Il Benfica è primo nellaportoghese con sette punti di vantaggio sul Porto secondo in ... Il classe 2001 è una macchina da gol, sono 25 con 11 assist complessivi in tutte le competizioni nel/...... andrà in scena Benfica - Inter , gara di andata dei quarti di finale della Champions League... Nellaportoghese é reduce dalla sconfitta casalinga per 1 - 2 contro il Porto. É in testa alla ... Diretta Barcellona - Girona FC (0-0) La Liga 2022 la Repubblica LaLiga 2022/23, tutti i risultati della ventottesima giornata e la classifica! Ecco tutti i risultati della ventottesima giornata di LaLiga 2022/23 e la classifica. Il Barça non sfrutta il match point campionato Il lungo weekend pasquale di LaLiga si conclude con la ventottesima ... Formazioni ufficiali Barcellona-Girona, Liga 2022/2023