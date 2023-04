Liceali rinunciano alla gita di classe per festeggiare il compleanno della compagna disabile. La preside: “Da premiare” (Di lunedì 10 aprile 2023) “È il segnale che il nostro lavoro di educatori sta funzionando, i ragazzi hanno dimostrato uno spiccato senso della maturità. Questo come scuola ci rende orgogliosi”. La preside del liceo Scientifico Michelangelo Buonarroti di Pontecorvo, in provincia di Frosinone ha commentato così il gesto dei ragazzi della IV C che hanno rinunciato alla gita di classe di 5 giorni in Sicialia, per festeggiare il diciottesimo compleanno di una compagna disabile e costretta su una sedia a rotelle. Colpa di un problema organizzativo. L’agenzia alla quale l’istituto si era rivolto per organizzare il viaggio aveva dovuto spostare all’ultimo momento la data di partenza: pochi giorni. Ma così il periodo ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 10 aprile 2023) “È il segnale che il nostro lavoro di educatori sta funzionando, i ragazzi hanno dimostrato uno spiccato sensomaturità. Questo come scuola ci rende orgogliosi”. Ladel liceo Scientifico Michelangelo Buonarroti di Pontecorvo, in provincia di Frosinone ha commentato così il gesto dei ragazziIV C che hanno rinunciatodidi 5 giorni in Sicialia, peril diciottesimodi unae costretta su una sedia a rotelle. Colpa di un problema organizzativo. L’agenziaquale l’istituto si era rivolto per organizzare il viaggio aveva dovuto spostare all’ultimo momento la data di partenza: pochi giorni. Ma così il periodo ...

