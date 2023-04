Liberate il giornalista Evan Gershkovich

Leggi su ilfoglio

(Di lunedì 10 aprile 2023) I direttori Luciano Fontana, Claudio Cerasa, Massimo Giannini, Massimo Martinelli, Maurizio Molinari, Agnese Pini hanno scritto una lettera all'ambasciatore russo in Italia, Alexei Paramonov, per chiedere la liberazione del, proprio come avevamo chiesto su queste pagine il 3 aprile 2023. Sig. Ambasciatore Alexei Paramonov, cogliamo l’occasione della sua recente nomina per augurarle un proficuo e buon lavoro in Italia. Le scriviamo, al pari di quanto hanno fatto degli autorevoli nostri colleghi europei e statunitensi verso i rappresentanti diplomatici della Federazione Russa a Washington e Parigi, per esprimere tutta la nostra profonda preoccupazione e il nostro sconcerto, per l’arresto e l’incriminazione a Mosca di, ...