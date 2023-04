Legge 104 e separazione/divorzio: cambia tutto e fai attenzione alla nuova normativa (Di lunedì 10 aprile 2023) La nuova circolare dell’Inps ha informato circa diverse novità che riguardano la Legge 104. Vediamo che cosa è cambiato. La Legge 104 risale al 1992 ma una circolare dell’Inps datata 4 aprile 2023 ha informato i cittadini in merito ad alcuni cambiamenti apportati per adeguarsi alla direttiva Ue. Vediamo cosa cambia, in particolare, in caso di separazione o divorzio. Con la Legge 104 il coniuge ha diritto a permessi retribuiti – ilovetrading.itLa Legge 104 permette ai lavoratori dipendenti di avere tre giorni di permesso ogni mese per assistere un familiare con disabilità grave certificata. Possono richiederla i coniugi, i conviventi, i genitori anche adottivi o affidatari, i figli, i fratelli e le ... Leggi su ilovetrading (Di lunedì 10 aprile 2023) Lacircolare dell’Inps ha informato circa diverse novità che riguardano la104. Vediamo che cosa èto. La104 risale al 1992 ma una circolare dell’Inps datata 4 aprile 2023 ha informato i cittadini in merito ad alcunimenti apportati per adeguarsidirettiva Ue. Vediamo cosa, in particolare, in caso di. Con la104 il coniuge ha diritto a permessi retribuiti – ilovetrading.itLa104 permette ai lavoratori dipendenti di avere tre giorni di permesso ogni mese per assistere un familiare con disabilità grave certificata. Possono richiederla i coniugi, i conviventi, i genitori anche adottivi o affidatari, i figli, i fratelli e le ...

