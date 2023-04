Legalità e ambiente: l’Albero di Falcone arriva all’Ic Anzio V (Di lunedì 10 aprile 2023) Anzio – Nei giorni scorsi, una rappresentanza di 50 alunni del plesso Virgilio ha accolto il Raggruppamento Carabinieri Biodiversità di Roma per la consegna della “Gemma di Falcone”. La donazione rientra nel progetto nazionale di educazione alla Legalità ambientale “Un albero per il futuro”, promosso dal Ministero della Transizione Ecologica, che prevede la donazione di circa 500mila piantine nelle scuole per diffondere tra i più giovani il valore degli alberi per la conservazione ambientale. Per sensibilizzare i ragazzi sul tema della Legalità, il progetto è stato arricchito dalla presenza della gemma, simbolo dell’Albero del giudice Giovanni Falcone, a testimonianza dell’impegno verso lo Stato e la lotta alle mafie. Alcune gemme del famoso Ficus che cresce nei pressi della casa del ... Leggi su ilfaroonline (Di lunedì 10 aprile 2023)– Nei giorni scorsi, una rappresentanza di 50 alunni del plesso Virgilio ha accolto il Raggruppamento Carabinieri Biodiversità di Roma per la consegna della “Gemma di”. La donazione rientra nel progetto nazionale di educazione allaambientale “Un albero per il futuro”, promosso dal Ministero della Transizione Ecologica, che prevede la donazione di circa 500mila piantine nelle scuole per diffondere tra i più giovani il valore degli alberi per la conservazione ambientale. Per sensibilizzare i ragazzi sul tema della, il progetto è stato arricchito dalla presenza della gemma, simbolo deldel giudice Giovanni, a testimonianza dell’impegno verso lo Stato e la lotta alle mafie. Alcune gemme del famoso Ficus che cresce nei pressi della casa del ...

Legalità e ambiente: l'Albero di Falcone arriva all'Ic Anzio V Il Faro online