Lech Poznan-Fiorentina | Conference League | programma | orario | tv e streaming

(Di lunedì 10 aprile 2023) Lanon si gioca praticamente da un mese. Le ultime gare, non a caso, si sono disputate lo scorso 16 marzo. Da quel momento, oltre ai verdetti arrivati sul campo, sono arrivati anche i sorteggi, che hanno quindi definito tutti gli incontri validi per il doppio confronto previsto nei quarti di finale del torneo vinto lo scorso anno dalla Roma di Mourinho. Tra le tante squadre presenti nell’urna, c’era e c’è anche una compagine italiana, pronta a entrare nella fase decisiva del torneo e pronta soprattutto a sognare in grande. Si tratta delladi Vincenzo italiano. L’undici toscano è tra le prime otto nella terza competizione europea per club; tenterà sicuramente di arrivare fino in fondo e chissà, magari, proverà a vincerlo il torneo. Ma un passo per volta: adesso tocca pensare al...

In Conference, invece, la Fiorentina scenderà in campo acontro il. Vediamo cosa dovranno fare e non fare queste sei squadre per aumentare le chances di qualificazione alla semifinale.

BONIEK AVVERTE LA FIORENTINA: "IL LECH POZNAN HA QUALITÀ" - Sportmediaset Sport Mediaset

Terminato il weekend di Pasqua con un pareggio non digerito, inizia una settimana fondamentale per la Fiorentina, attesa alla chiamata europea contro la squadra polacca del Lech Poznan. Dopo aver ...La Conference League non si gioca praticamente da un mese. Le ultime gare, non a caso, si sono disputate lo scorso 16 marzo. Da quel momento, oltre ai verdetti arrivati sul campo, sono arrivati anche ...