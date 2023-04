Lecce-Sampdoria: probabili formazioni e dove vederla (Di lunedì 10 aprile 2023) Gara valida per la trentesima giornata del campionato italiano di Serie A 2022/2023. I salentini cercano tre punti per chiudere definitivamente il discorso salvezza, mentre i blucerchiati devono vincere per restare ancora a galla. Lecce-Sampdoria si giocherà domenica 16 aprile 2023 alle ore 12.30 presso lo stadio Via del Mare. Lecce-Sampdoria: LE probabili formazioni Nel suo 4-3-3 mister Baroni recupera Blin a centrocampo affiancando Hjulmand e Ginzalez. In attacco, Colombo, Strefezza e Di Francesco, mentre il reparto offensivo sarà composto da Gendrey, Baschirotto, Umtiti e Pezzella. 4-4-1-1 per i blucerchiati che vedranno Ravaglia a difesa dei pali, Zanoli, Amione, Nuytinck e Augello in difesa. A centrocampo, ci saranno Winks e Rincon, con Leric e Cuisance sulle corsie ... Leggi su sport.periodicodaily (Di lunedì 10 aprile 2023) Gara valida per la trentesima giornata del campionato italiano di Serie A 2022/2023. I salentini cercano tre punti per chiudere definitivamente il discorso salvezza, mentre i blucerchiati devono vincere per restare ancora a galla.si giocherà domenica 16 aprile 2023 alle ore 12.30 presso lo stadio Via del Mare.: LENel suo 4-3-3 mister Baroni recupera Blin a centrocampo affiancando Hjulmand e Ginzalez. In attacco, Colombo, Strefezza e Di Francesco, mentre il reparto offensivo sarà composto da Gendrey, Baschirotto, Umtiti e Pezzella. 4-4-1-1 per i blucerchiati che vedranno Ravaglia a difesa dei pali, Zanoli, Amione, Nuytinck e Augello in difesa. A centrocampo, ci saranno Winks e Rincon, con Leric e Cuisance sulle corsie ...

