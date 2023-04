Le rose | potarle bene per avere una fioritura rigogliosa

Leggi su dilei

(Di lunedì 10 aprile 2023) Si dice che la rosa sia la regina del giardino: di certo è il simbolo dell’amore, nonché uno dei fiori più belli e colorati che esistano al mondo. Se ne possono trovare di moltissime varietà, ognuna di esse perfetta per decorare gli spazi aperti e per trasformare il balcone in un angolo fiorito. Far crescere lenon richiede particolari abilità, ma bisogna fare attenzione alla potatura, affinché la pianta sia sempre in salute e dia fiori meravigliosi. Ecco come e quando intervenire. Rosa, le caratteristiche della pianta La rosa è una pianta appartenente alla famiglia delle Rosacee (che include non solo moltissime specie floreali, ma anche piante da frutto come il ciliegio, il pesco, l’albicocco, il melo e il pero). Probabilmente ha avuto origine in Asia Minore tra i 60 e i 70 milioni di anni fa, diffondendosi poi ben presto in tutto il resto del mondo. Il suo ...