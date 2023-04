Le direttive green dell’Unione Europea: se ne parla a “Quarta Repubblica” (Di lunedì 10 aprile 2023) Nella puntata del 10 aprile in onda su Retequattro spazio anche al focus su Pnrr con l’analisi di alcuni progetti in cantiere Lunedì 10 aprile, torna l’appuntamento con “Quarta Repubblica”, il talk show dedicato all’attualità politica ed economica condotto in prima serata da Nicola Porro su Retequattro. Al centro della puntata le direttive green dell’Ue e il paradosso delle ordinanze contro i barbecue in nome della tutela ambientale. A seguire, un focus sul Pnrr: tutti i progetti in cantiere sono davvero indispensabili? Con reportage, cifre e approfondimenti, si tornerà a parlare del tema immigrazione con il caso Soumahoro e la chiusura delle indagini sulle cooperative di famiglia che ha interessato la moglie e la suocera del deputato. E ancora, la vicenda del runner ucciso dall’orso in Trentino: è ... Leggi su lopinionista (Di lunedì 10 aprile 2023) Nella puntata del 10 aprile in onda su Retequattro spazio anche al focus su Pnrr con l’analisi di alcuni progetti in cantiere Lunedì 10 aprile, torna l’appuntamento con “”, il talk show dedicato all’attualità politica ed economica condotto in prima serata da Nicola Porro su Retequattro. Al centro della puntata ledell’Ue e il paradosso delle ordinanze contro i barbecue in nome della tutela ambientale. A seguire, un focus sul Pnrr: tutti i progetti in cantiere sono davvero indispensabili? Con reportage, cifre e approfondimenti, si tornerà are del tema immigrazione con il caso Soumahoro e la chiusura delle indagini sulle cooperative di famiglia che ha interessato la moglie e la suocera del deputato. E ancora, la vicenda del runner ucciso dall’orso in Trentino: è ...

