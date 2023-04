Le battaglie per la sovranità alimentare e per l’autarchia lessicale confondono estetica ed etica (Di lunedì 10 aprile 2023) . La battaglia per la sovranità alimentare si fonda su un assunto – bisogna mangiare cibo italiano a discapito di quello estero – il cui presupposto sembra relativo alla sfera del piacere, quando invece ricade in quella comportamentale. In parole povere, siamo sicuri che un prodotto alimentare italiano scadente sia meglio di un ottimo prodotto alimentare di provenienza esotica o magari ignota? L’unico obbligo che abbiamo nei confronti del cibo è di natura estetica, ovvero mangiare quanto di più buono possibile; una prescrizione relativa alla nazionalità è invece di natura etica, poiché sottintende che un alimento vada preferito anche se meno buono perché italiano, perché si fa così. Il contrario accade invece con l’autarchia ... Leggi su ilfoglio (Di lunedì 10 aprile 2023) . La battaglia per lasi fonda su un assunto – bisogna mangiare cibo italiano a discapito di quello estero – il cui presupposto sembra relativo alla sfera del piacere, quando invece ricade in quella comportamentale. In parole povere, siamo sicuri che un prodottoitaliano scadente sia meglio di un ottimo prodottodi provenienza esotica o magari ignota? L’unico obbligo che abbiamo nei confronti del cibo è di natura, ovvero mangiare quanto di più buono possibile; una prescrizione relativa alla nazionalità è invece di natura, poiché sottintende che un alimento vada preferito anche se meno buono perché italiano, perché si fa così. Il contrario accade invece con...

