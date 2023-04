Le 5 teste che Pier Silvio Berlusconi ha fatto saltare: Mediaset, fuori i nomi (Di lunedì 10 aprile 2023) Ormai alla nuova stagione dell'Isola dei Famosi, il programma condotto da Ilary Blasi su Canale 5, manca davvero pochissimo. Un'edizione dell'Isola di cui si è già parlato molto, in particolare per il "diktat" di Pier Silvio Berlusconi, che dopo alcuni eccessi visti al Gf Vip avrebbe chiesto di abbassare l'asticella del trash un po' in tutte le trasmissioni. E così, a ridosso del via dell'Isola - la prima puntata il prossimo 17 aprile - ecco che alcuni nomi dei naufraghi sarebbero stati depennati: ne restano 16 e, nel dettaglio, ne sarebbero saltati cinque che secondo quanto si è appreso avevano chiuso le trattative con il programma. Tra chi non andrà in Honduras ecco Gianmarco Onestini, fratello dell'ex tronista Luca. E ancora, Elga e Serena Enardu, dunque Luca di Carlo (il fidanzato di Ilona Staller) e Gian Maria ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 10 aprile 2023) Ormai alla nuova stagione dell'Isola dei Famosi, il programma condotto da Ilary Blasi su Canale 5, manca davvero pochissimo. Un'edizione dell'Isola di cui si è già parlato molto, in particolare per il "diktat" di, che dopo alcuni eccessi visti al Gf Vip avrebbe chiesto di abbassare l'asticella del trash un po' in tutte le trasmissioni. E così, a ridosso del via dell'Isola - la prima puntata il prossimo 17 aprile - ecco che alcunidei naufraghi sarebbero stati depennati: ne restano 16 e, nel dettaglio, ne sarebbero saltati cinque che secondo quanto si è appreso avevano chiuso le trattative con il programma. Tra chi non andrà in Honduras ecco Gianmarco Onestini, fratello dell'ex tronista Luca. E ancora, Elga e Serena Enardu, dunque Luca di Carlo (il fidanzato di Ilona Staller) e Gian Maria ...

