Lazio | la difesa di Sarri è un ritorno alle origini

Prima di Lazio-Juventus, Massimiliano Allegri ha lodato le capacità difensive di Maurizio Sarri, sottolineando come già in passato fosse questa la virtù maggiore del tecnico che ne aveva rilevato l'eredità in bianconero. Giorni fa, sul Corriere dello Sport si è approfondita questa caratteristica scrivendo di una squadra con «meno pressing alto, spericolato». E, contemporaneamente, «più equilibrio e una difesa muraglia». Guardando al passato, c'è da dire che realmente si può parlare di un ritorno alle origini. Perché la prima esperienza in Serie A di Sarri fu con l'Empoli nel 2014-15 e quella squadra si salvò subendo solo 52 gol. Il Napoli, che lo prese proprio l'anno successivo, ne aveva incassati 2 in più, arrivando quinto.

