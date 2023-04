Lazio, due big italiane sull'uomo del momento (Di lunedì 10 aprile 2023) Mattia Zaccagni sta disputando un campionato incredibile. Il nativo di Cesena ha collezionato 10 gol e 6 assist in campionato, attirando su... Leggi su calciomercato (Di lunedì 10 aprile 2023) Mattia Zaccagni sta disputando un campionato incredibile. Il nativo di Cesena ha collezionato 10 gol e 6 assist in campionato, attirando su...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... tancredipalmeri : Alla faccia, la Lazio alla riscossa. Video dove si evincono effettivamente due espulsioni oltre alla regolarità de… - pisto_gol : In 18 mesi #Sarri ha portato la #Lazio al secondo posto in classifica, +5 su #Inter e #Roma, con #Immobile fuori pe… - reportrai3 : ??Ieri perquisizioni della Guardia di Finanza nelle sedi della Roma e Lazio per la compravendita di calciatori dei d… - LALAZIOMIA : Lazio, due big italiane sull'uomo del momento - sorre1976 : RT @accountparodia: Ieri abbiamo perso contro questi due, non contro la Lazio. -