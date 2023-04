Lazio: domani la ripresa dopo due giorni di riposo, nel mirino lo Spezia (Di lunedì 10 aprile 2023) La Lazio, dopo i due giorni concessi da Maurizio Sarri per smaltire l’entusiasmo post vittoria contro la Juventus, tornerà a lavorare martedì al centro sportivo di Formello per iniziare a preparare la trasferta di La Spezia, altra tappa fondamentale per la rincorsa del sogno Champions League. Una settimana corta quella che avrà a disposizione il mister biancoceleste visto che la Lazio scenderà in campo venerdì sera, nell’anticipo del 30° turno. La formazione, quasi certamente, sarà la stessa che ha battuto i bianconeri all’Olimpico: a guidare l’attacco ci sarà Immobile, che contro i bianconeri ha messo minuti nelle gambe, mentre confermatissima la difesa – la meno battuta del campionato -, con il solito ballottaggio Cataldi-Vecino a tenere banco fino alla vigilia del match. SportFace. Leggi su sportface (Di lunedì 10 aprile 2023) Lai dueconcessi da Maurizio Sarri per smaltire l’entusiasmo post vittoria contro la Juventus, tornerà a lavorare martedì al centro sportivo di Formello per iniziare a preparare la trasferta di La, altra tappa fondamentale per la rincorsa del sogno Champions League. Una settimana corta quella che avrà a disposizione il mister biancoceleste visto che lascenderà in campo venerdì sera, nell’anticipo del 30° turno. La formazione, quasi certamente, sarà la stessa che ha battuto i bianconeri all’Olimpico: a guidare l’attacco ci sarà Immobile, che contro i bianconeri ha messo minuti nelle gambe, mentre confermatissima la difesa – la meno battuta del campionato -, con il solito ballottaggio Cataldi-Vecino a tenere banco fino alla vigilia del match. SportFace.

