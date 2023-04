L’audio messaggio di Antonio alla moglie: «Mi ha morso l’orso. Ti amo». Ma l’ha scampata (Di lunedì 10 aprile 2023) Un audio messaggio che avrebbe potuto essere l’ultimo. Antonio Rabbia, inseguito nel parco d’Abruzzo da un orso il 21 dicembre scorso mentre provava a scappare ha inviato alla moglie un vocale: «Antenè(lla), aiuto! MI ha morso un orso. Forse me la scampo… Se no, ti amo! Dà un bacio a Mario. Amo tanto a tutti… Sto a scappà». Rabbia quel giorno si trovava a passeggio per un sentiero indicato nel bosco del parco nazionale di Abruzzo insieme al suo cagnolino di nome “Biondo”. Quando all’improvviso ha avvistato a 50 metri un’orsa che si è messa a correre aggredendolo. Antonio è stato ferito al ventre, ed è ruzzolato giù dal pendìo insieme al cagnolino e alla stessa orsa, che però con il suo peso è scesa molto sotto. Stando al suo racconto Antonio ha ... Leggi su open.online (Di lunedì 10 aprile 2023) Un audioche avrebbe potuto essere l’ultimo.Rabbia, inseguito nel parco d’Abruzzo da un orso il 21 dicembre scorso mentre provava a scappare ha inviatoun vocale: «Antenè(lla), aiuto! MI haun orso. Forse me la scampo… Se no, ti amo! Dà un bacio a Mario. Amo tanto a tutti… Sto a scappà». Rabbia quel giorno si trovava a passeggio per un sentiero indicato nel bosco del parco nazionale di Abruzzo insieme al suo cagnolino di nome “Biondo”. Quando all’improvviso ha avvistato a 50 metri un’orsa che si è messa a correre aggredendolo.è stato ferito al ventre, ed è ruzzolato giù dal pendìo insieme al cagnolino estessa orsa, che però con il suo peso è scesa molto sotto. Stando al suo raccontoha ...

L'audio messaggio di Antonio alla moglie: "Mi ha morso l'orso. Ti amo". Ma l'ha scampata Un audio messaggio che avrebbe potuto essere l'ultimo. Antonio Rabbia , inseguito nel parco d'Abruzzo da un orso il 21 dicembre scorso mentre provava a scappare ha inviato alla moglie un vocale: "Antenè(lla), aiuto! MI ha morso un orso. Forse me la scampo… Se no, ti amo! Dà un bacio a Mario. Amo tanto a tutti… Sto a scappà". Rabbia quel giorno si trovava a passeggio per un sentiero indicato nel bosco del parco nazionale di Abruzzo insieme al suo cagnolino di nome "Biondo". Quando all'improvviso ha avvistato a 50 metri un'orsa che si è messa a correre aggredendolo. Antonio è stato ferito al ventre, ed è ruzzolato giù dal pendìo insieme al cagnolino e alla stessa orsa, che però con il suo peso è scesa molto sotto.