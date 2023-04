L’appello per Evan Gershkovich: è ora di scegliere da che parte stare. Ci scrive il presidente Fnsi (Di lunedì 10 aprile 2023) Al direttore - Aderisco alL’appello tuo e del tuo giornale per la liberazione del giornalista Evan Gershkovich, arrestato in Russia il 29 marzo scorso con l’accusa di spionaggio. Mi auguro che presto si unisca il maggior numero possibile di direttrici e direttori di altre testate italiane: le lotte per la libertà e i diritti non hanno colore, né “bandiera aziendale”, né confini. Subito dopo l’arresto del reporter statunitense, la Fnsi si è schierata al fianco della Federazione internazionale e della Federazione europea dei giornalisti per ogni iniziativa di mobilitazione e per arrivare alla sua liberazione. Va detto che la notizia dell’arresto non stupisce: la repressione della libertà di stampa in Russia da parte del regime autocratico di Vladimir Putin non nasce certo con la guerra di aggressione ... Leggi su ilfoglio (Di lunedì 10 aprile 2023) Al direttore - Aderisco altuo e del tuo giornale per la liberazione del giornalista, arrestato in Russia il 29 marzo scorso con l’accusa di spionaggio. Mi auguro che presto si unisca il maggior numero possibile di direttrici e direttori di altre testate italiane: le lotte per la libertà e i diritti non hanno colore, né “bandiera aziendale”, né confini. Subito dopo l’arresto del reporter statunitense, lasi è schierata al fianco della Federazione internazionale e della Federazione europea dei giornalisti per ogni iniziativa di mobilitazione e per arrivare alla sua liberazione. Va detto che la notizia dell’arresto non stupisce: la repressione della libertà di stampa in Russia dadel regime autocratico di Vladimir Putin non nasce certo con la guerra di aggressione ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... vaticannews_it : Nella benedizione di Pasqua, #PapaFrancesco invoca il dono della pace per l’Ucraina e chiede a Dio: “Effondi la luc… - Radio1Rai : ??Appello @alarm_phone per una barca in pericolo con 400 #migranti. L'imbarcazione, partita da #Tobruk in #Libia, sa… - enpaonlus : L’appello di ENPA Valdarno per la conservazione della piccola fauna: “Aiutiamo rane e rospi ad attraversare le stra… - LeoLov_official : RT @JU29ROTEAM: ?? L'uomo più amato della UEFA ?? 3/3 Un appello inascoltato, visto che durante le contestate elezioni per il sesto mandato… - NobisMiserere : @vundegesa In tv si evidenzia con certo stupore il fatto che possa essere stato lasciato in questa culla, mettici p… -

ISW: l'offensiva russa si avvicina al culmine Papa Francesco, nuovo appello per la pace in Ucraina Ucraina, ...rifiutato un cessate il fuoco perché le forze russe avevano ancora l'... Ambiente. Perdite di metano, il bilancio finale della campagna di Legambiente. Sotto la lente anche Melizzano ... che rappresenta un'infrastruttura strategica per il Paese visto ... L'associazione ambientalista rilancia oggi un appello al governo ... Il neonato lasciato davanti all'ospedale sarà dato in affidamento ... di mettersi in contatto con me e con l'ospedale', è l'appello. Mosca ripensa ai tre bebè lasciati in 16 anni nella culla per la vita della Mangiagalli. 'Tutti maschi. Ma la cosa che hanno in comune ... Papa Francesco, nuovola pace in Ucraina Ucraina, ...rifiutato un cessate il fuoco perché le forze russe avevano ancora'...... che rappresenta un'infrastruttura strategicail Paese visto ...'associazione ambientalista rilancia oggi unal governo ...... di mettersi in contatto con me e con'ospedale', è. Mosca ripensa ai tre bebè lasciati in 16 anni nella cullala vita della Mangiagalli. 'Tutti maschi. Ma la cosa che hanno in comune ... Papa Francesco, nuovo appello per la pace in Ucraina Euronews Italiano