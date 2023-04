L'appello di Ezio Greggio alla mamma del bimbo abbandonato: 'Torna da Enea, io sono pronto ad aiutarti' (Di lunedì 10 aprile 2023) "Lancio un appello per trovare e convincere la mamma di Enea , bimbo abbandonato ieri nel giorno di Pasqua alle 11.30 alla Mangiagalli di Milano e del quale si è preso cura il prof. Fabio Mosca che ha ... Leggi su gazzettadelsud (Di lunedì 10 aprile 2023) "Lancio unper trovare e convincere ladiieri nel giorno di Pasqua alle 11.30Mangiagalli di Milano e del quale si è preso cura il prof. Fabio Mosca che ha ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... EzioGreggio : Appello per trovare e convincere la mamma di Enea,bimbo abbandonato ieri alle 11.30 alla Mangiagalli di Milano,ora… - Corriere : Ezio Greggio e l’appello alla mamma di Enea: torna, resterai anonima e ti daremo una mano - LucaCaiazzo2 : RT @EzioGreggio: Appello per trovare e convincere la mamma di Enea,bimbo abbandonato ieri alle 11.30 alla Mangiagalli di Milano,ora seguito… - bombastefa : RT @EzioGreggio: Appello per trovare e convincere la mamma di Enea,bimbo abbandonato ieri alle 11.30 alla Mangiagalli di Milano,ora seguito… - Sarx88 : RT @EzioGreggio: Appello per trovare e convincere la mamma di Enea,bimbo abbandonato ieri alle 11.30 alla Mangiagalli di Milano,ora seguito… -