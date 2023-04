L’appello di Ezio Greggio alla madre del piccolo Enea | «Merita una mamma vera | torna da lui Zio Ezio e tanti altri ti aiuteranno» – Il video

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Corriere : Ezio Greggio e l’appello alla mamma di Enea: torna, resterai anonima e ti daremo una mano - ilmessaggeroit : Ezio Greggio, l'appello alla mamma del bimbo abbandonato a Milano: «Torna da lui, ti daremo una mano» - mauromastrovito : @annapaolaconcia Forse le hanno fatto solo capire che può non essere sola. E le hanno garantito l'anonimato (almeno… - ValeRnc : RT @ilruttosovrano: Flavio Briatore fa l'appello perché è imbottigliato nel traffico, Ezio Greggio fa l'appello a una madre, senza sapere u… - CarloAl87550029 : RT @PierpaoloC_: Complimenti a Ezio Greggio per l'appello lanciato alla mamma di #Enea, bimbo abbandonato ieri alla Mangiagalli di Milano.… -

- 'Mi rivolgo alla mamma di Enea, bimbo che pesa 2 chili ... Zio'. TI POTREBBE INTERESSARE...che ha già lanciato un. Il bimbo è bellissimo, sta bene, e con altri amici siamo pronti a dare una mano alla mamma di Enea: torna alla Mangiagalli e ti prometto che non sarai sola. Zio". ...Zio" scrive Greggio nel post che accompagnain un video. "Mi rivolgo alla mamma di Enea, questo bimbo che pesa 2 chili e 600 grammi, per dirle di tornare indietro, di tornare all'...