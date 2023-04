Lampedusa, altri mille migranti in un giorno (Di lunedì 10 aprile 2023) - Continuano gli sbarchi nell'isola: ieri sera altre 233 persone sono state ricoverate nell'hot spot portando cosi a più di 1800 il numero degli ospiti. Si teme per la sorte di altre 400 persone alla ... Leggi su tg.la7 (Di lunedì 10 aprile 2023) - Continuano gli sbarchi nell'isola: ieri sera altre 233 persone sono state ricoverate nell'hot spot portando cosi a più di 1800 il numero degli ospiti. Si teme per la sorte di altre 400 persone alla ...

